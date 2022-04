Una rassegna nazionale dedicata all’enogastronomia: si è tenuta presso l’Istituto alberghiero di Pagani l’evento “Antonio Esposito Ferraioli”, intitolato ad un ragazzo di 27 anni, operaio, diplomato presso l’I.P.S.A.R. “ Virtuoso” di Salerno, che fu brutalmente ucciso la sera del 30 agosto 1970. Un delitto di camorra mai riconosciuto.

Protagonista della rassegna, l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino, insieme ad altri istituti alberghieri di tutta Italia: l’Ipsseoa Buscemi di San Benedetto del Tronto, L’ipsseoa Domenico Modugno di Polignano a Mare, l’Ipsseoa Carmine Russo di Cicciano e l’Iisacp di Orvieto. Al Baffi il primo premio nella categoria sala e vendita.

“Un’occasione unica per i nostri studenti – spiega la Preside Monica Bernard – ed un grande orgoglio vincere il primo premio della categoria. Raggiugere questi livelli e alzare questi trofei ripaga i nostri ragazzi degli sforzi e della dedizione allo studio ed alla pratica della professione”.

“Un traguardo importante – conclude la Preside – che posiziona il Baffi tra i migliori istituti alberghieri d’Italia”.

