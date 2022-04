Europei di judo, Elios Manzi è bronzo nei 66 kg: “Dopo il buio, ecco la luce”

Un grande Elios Manzi ha regalato la prima bella soddisfazione azzurra di questi campionati d’Europa iniziati oggi a Sofia con il terzo posto nei 66 kg, al quale si aggiungono anche il quinto posto di Francesca Milani nei 48 kg ed i settimi posti di Assunta Scutto nei 48 kg e Odette Giuffrida nei 52 kg.

“Sono estremamente felice per Elios –ha detto Francesco Bruyere, capo-allenatore della squadra femminile e primo dei coach azzurri a dire la sua- è davvero un atleta incredibile e con grandi qualità che si merita questo podio e molto di più, tantissimi complimenti a lui. Per quanto riguarda le ragazze mi piacerebbe dire che è stata una giornata sfortunata da dimenticare, una di quelle giornate che capitano raramente e a cui queste campionesse non ci hanno mai abituato. La verità è che abbiamo commesso tanti errori, diversi e individuali che ci hanno privato delle medaglie. Errori da analizzare a mente fresca e sui quali lavorare perché non vengano più commessi. Resta l’amarezza di non aver portato a caso un grande risultato scritto sulla carta, lo sport passa anche da questo, per nostra fortuna siamo una squadra molto ambiziosa e motivata e l’appuntamento è solo rimandato”.

“In pochi sanno cosa sono stati questi anni -ha detto Corrado Bongiorno, tecnico di Manzi che lo ha seguito anche oggi- ciò che conta è che Elios sta tornando, con più consapevolezza e maturità. Un passo alla volta… è così che bisogna continuare, credendo in lui come abbiamo fatto con la scelta tecnica che l’ha portato qui fuori dai parametri.”

“Avevo bisogno di un’iniezione di fiducia per ripartire –ha detto soddisfatto Elios Manzi– è stato un periodo difficile e questa medaglia ci voleva… sono venuto qui con la volontà di esprimermi bene e di divertirmi ed incontro per incontro sono arrivato sul podio. Grazie a chi fino ad oggi ha creduto in me anche più di me, a partire da Corrado, il mio maestro”.

Sabato seconda giornata di gare e sono sei gli azzurri che saranno chiamati sui tre tatami dell’Arena Armeec a Sofia: Irene Pedrotti e Martina Esposito (70), Giovanni Esposito e Fabio Basile (73), Giacomo Gamba e Antonio Esposito (81).

(fijlkam.it)(foto@fijlkam)