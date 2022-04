Il limite di velocità su via Cristoforo Colombo torna a 80 chilometri orari

Ostia – Torna a 80 chilometri orari il limite di velocità su via Cristoforo Colombo, fondamentale arteria del quadrante sud-ovest di Roma.

La decisione del Municipio X è arrivata dopo le tante lamentele degli ultimi anni: secondo i cittadini di Ostia e dintorni, infatti, il limite a 50 chilometri orari – istituito per tentare di sopperire alle cattive condizioni della strada, dissestata in più punti da buche e radici – era troppo basso, soprattutto dopo i lavori di rifacimento del manto stradale dello scorso anno (leggi qui).

Ma oggi, mentre sono in tanti a festeggiare, altri credono sia stata una scelta sbagliata: “Adesso ricominceranno ad andare a 120 all’ora“, commenta qualche utente sui social network. “Avrete altri morti sulla coscienza”, accusa qualcun altro.

Per il Partito democratico, però, si tratta di una importante conquista: “Vittoria! Il limite sulla Cristoforo Colombo ora è di 80 chilometri orari”, commentano.

