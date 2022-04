Innovazione digitale: grazie al Pnrr il Comune di Ponza diventa smart

Ponza – “Il PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) è una sfida epocale, gli obiettivi che si possono raggiungere sono quelli dell’efficienza, della modernità e della sostenibilità” – sostiene il Sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo.

Il Comune di Ponza, con il progetto “PA Digitale 2026” punta a rendere più efficienti i servizi digitali erogati. La Digitalizzazione e l’innovazione saranno componenti fondamentali nella Missione dell’Amministrazione Comunale e garantiranno una spinta decisiva al cambiamento verso il digitale.

Il Pnrr è un vero e proprio progetto di trasformazione, i fondi previsti dedicati a 22.353 Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale assicureranno Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde, infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca, inclusione e coesione.

L’Amministrazione ha presentato domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico in riferimento a 3 investimenti:

• identità digitale;

• pagoPA;

• App io;

L’obiettivo è quello di assicurare la modernizzazione degli apparati amministrativi e di gestione dei servizi che serviranno non solo a migliorare la qualità di vita dei cittadini, ma anche a sostenere la crescita e il rilancio dell’economia isolana.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ponza, clicca su questo link.