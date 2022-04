Fiumicino – “Una splendida giornata di primavera sulla spiaggia, insieme per il bene del territorio”. Questo è stato “Puliamo il nostro litorale”, l’evento su iniziativa di Aeroporti di Roma, in collaborazione con Comune di Fiumicino e Boeing Italia, che si è svolto nella mattinata del 29 aprile, sul litorale adiacente alla via di Pesce Luna (frazione di Focene); un incontro che ha voluto sancire ancora una volta la ferma volontà da parte delle società interessate e le istituzioni, di rendere il territorio di Fiumicino, e in particolare la sua costa, più sostenibile, libera e pulita. Una giornata che ha posto l’attenzione massima alla tutela dell’ambiente, facendo emergere le bellezze naturalistiche del territorio. In questa occasione la spiaggia di Pesce Luna, è stata ripulita dall’incuria e l’inciviltà umana da volontari Adr (Aeroporti di Roma) e per la prima volta quest’anno anche dai dipendenti Boeing Italia. Nel 2021, nella prima edizione, l’eroica impresa fu effettuata in concomitanza con la Giornata mondiale degli Oceani.

Gli interventi

Presente in spiaggia l’Amministratore Delegato di Adr, Marco Troncone che ha dichiarato: “Da parte nostra c’è sicuramente attenzione al recupero di un’area importante, godibilissima. E’ un angolo fantastico situato in prossimità del nostro aeroporto e che va per questo tutelato. Siamo tutti coinvolti nel raggiungimento di questo obiettivo che coinvolge non solo le nostre persone, ma anche i nostri grandi partner di settore e di sistema, come è appunto Boeing”. E’ peraltro una connessione con il territorio perché – ha aggiunto – è qui dove, pienamente integrato con il territorio circostante, sorge il nostro aeroporto. E quando parliamo di territorio, parliamo naturalmente di grande affiancamento con l’amministrazione comunale che ci vede quindi fianco a fianco in questa iniziativa con il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino”.

di 10 Galleria fotografica AdR e Boeing ripuliscono la spiaggia di Pesce Luna









Questa giornata dunque dà continuità ad un percorso intrapreso già l’anno scorso e che non doveva assolutamente rimanere “one shot”; Aeroporti di Roma si occupa di salvaguardia dell’ambiente e pensa al Green, sia all’interno che all’esterno della sua attività. Solo al Leonardo da Vinci, nel 2021 sono stati avviati a recupero il 99% dei rifiuti prodotti.

“Adr ci ha invitato quest’anno a partecipare a questa meravigliosa iniziativa e noi abbiamo aderito con grande entusiasmo – racconta Egidio Cofano, Responsabile Risorse Umane Boeing Italia – siamo felicissimi di essere qui oggi con questa squadra che oggi rappresenta soltanto l’unità di Roma, siamo quindi molto orgogliosi di farne parte. L’aeroporto di Roma rappresenta sicuramente con il suo volume di traffico un driver significativo per la scelta di questa spiaggia per effettuare tale intervento, e noi ci siamo.”

“Noi siamo dei gestori delle problematiche ambientali dentro l’aeroporto, oggi siamo fuori invece per essere un motore dello sviluppo ambientale dello stesso, e in maniera molto tradizionale diamo una mano a pulire la spiaggia; anche Boeing ha voluto dare quindi un segnale di attenzione molto forte alla cura del territorio”, ha aggiunto il responsabile Boeing alla Sostenibilità/Ambiente, Lorenzo Cavina.

Alcuni rappresentanti dei dipendenti Adr, come Gino Gianmarioli, tecnico ambiente per Adr, ci hanno spiegato come “Aeroporti di Roma negli ultimi tempi ha dimostrato, anche in altre manifestazioni, di essere vicina alla salvaguardia dell’ambiente e di voler effettuare più azioni verso la sostenibilità territoriale. In questo caso si è impegnata anche per la riqualificazione di questa area nella sua interezza”.

“Abbiamo già effettuato l’anno scorso una campagna di pulizia su questa spiaggia; abbiamo scelto questa perché è vicina all’aeroporto e vi è lo scarico a mare, quindi qui arrivano le acque di falda del nostro aeroporto che monitoriamo periodicamente con dei campionamenti e analisi; questa spiaggia è la porta del nostro aeroporto ed è la prima visuale che hanno i nostri passeggeri prima di atterrare a Roma e a Fiumicino. Vogliamo dunque che il nostro bigliettino da visita sia bello e invitante”, gli ha fatto eco Silvia Leuteri, Responsabile Ambiente per Adr.

La spiaggia nell’immaginario dei residenti

La spiaggia in realtà non ha mai attirato così tanto la cittadinanza per momenti di balneazione o svago in generale, vuoi per la sua storica trascuratezza, vuoi per il nome non così evocativo (nei pressi è ubicato l’impianto dell’isola ecologica della cittadina); proprio per questo motivo già in passato alcune personalità se ne erano occupate con una speranza di rivalutazione (leggi qui). Ultimamente però la spiaggia ha avuto il suo periodo di notorietà, infatti è divenuta nota perché utilizzata come set cinematografico per i due film “Come un gatto in tangenziale”, quindi la famosa spiaggia di Coccia di Morto.

L’attività di raccolta

Più di 60 i dipendenti Adr che hanno partecipato all’iniziativa, più i 15 di Boeing Italia, che con cappellino, guanti e sacchi hanno effettuato una accurata pulizia straordinaria della spiaggia, riqualificandola e mettendola in sicurezza a favore di tutti i cittadini. L’attività è partita, come anche l’anno scorso, avviando una gara a squadre, per mantenere il tono goliardico-ludico di gruppo dietro l’aspetto sociale e godersi a pieno la giornata in compagnia dei colleghi; i rifiuti, trasportati sull’arenile dal mare o abbandonati sulla spiaggia sono stati di vario tipo, quindi differenziati e trasportati al consono riavvio allo smaltimento, organizzato dalla ditta che si occupa anche dei rifiuti aeroportuali, che li trasporterà verso gli impianti di recupero. Tutto ciò nel rispetto della filosofia di Adr di smaltimento e recupero che prevede appunto il recupero al 98% dei rifiuti totali. Le squadre sono state divise quindi per la raccolta di carta, plastica, legno, vetro ed indifferenziata.

Al termine dei lavori, la bellissima spiaggia è stata riconsegnata al Comune di Fiumicino e alla sua comunità attraverso un simbolico gesto di passaggio. L’iniziativa descrive ancora una volta Fiumicino come un “Comune Green” e in questa collaborazione si conferma ancor di più l’impegno nella tutela dell’ambiente dell’attuale amministrazione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link