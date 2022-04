Leicester-Roma, Giannini: “Spero che Zaniolo sia decisivo al ritorno”

1 a 1 tra la Roma e Leceister in Conference League (leggi qui). Nella partita di andata e lontana dallo Stadio Olimpico, i giallorossi mettono in cassaforte un pareggio tutto da ribaltare al ritorno. E a parlarne è un grande ex Capitano. Giuseppe Giannini dice a SkySport: “E’ stata una partita difficile per Zaniolo”.

La giovane bandiera della Roma ha faticato nel match, lottando su ogni palla e aiutando i compagni a fare il meglio. Sua l’intuizione nell’azione del gol di Pellegrini, con passaggio a Zalewski: “Ammetto che mi aspettavo di più – prosegue Giannini – spero possa essere decisivo al ritorno”. (foto@AsRomaTwitter)

