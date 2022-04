Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Le condizioni del tempo resteranno anticicloniche sul nostro paese e saranno caratterizzate da sole prevalente salvo quella nuvolosità stratiforme di cui abbiamo parlato che andrà a disturbare prevalentemente le Isole Maggiori e l’estremo Sud, soprattutto la Sicilia e la Calabria ionica dove non è esclusa qualche goccia di pioggia nella seconda parte del venerdì. Da segnalare anche qualche annuvolamento sparso soprattutto pomeridiano lungo la dorsale appenninica e sulle zone prealpine ma difficilmente associato a fenomeni. Le temperature saranno nel complesso miti, con massime che potranno toccare anche i 23-24°C sulle regioni tirreniche ed al Nordovest. Per quanto riguarda i venti, da segnalare una ventilazione orientale o nord orientale a tratti tesa, soprattutto venerdì con mari che risulteranno via via più mossi, anche molto mossi lo Ionio e il basso Adriatico.

METEO VERDI’29 APRILE. Al Nord: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento delle nubi su Alpi e Prealpi ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 23. Al Centro: Stabilità con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi pomeridiane sui rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 24. Al Sud: Bel tempo prevalente salvo deboli stratificazioni alte in transito tra Calabria e Sicilia; maggiori addensamenti nuvolosi sull’ennese. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: alta pressione con tempo in prevalenza stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio. Clima diurno caldo, con punte massime di 25-26°C, ancora frizzante all’alba nell’entroterra. Venti moderati da Nordest, specie su Toscana, Umbria e alto Lazio. Mare poco mosso sotto costa, localmente mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Si apre una fase decisamente più stabile su Toscana, Umbria e Lazio, caratterizzata da ulteriore rinforzo dell’alta pressione a favore di giornate dal cielo sereno o poco nuvoloso e dal clima diurno più caldo; punte massime di 24-26°C, specie tra Lazio, Umbria e medio-bassa Toscana. Venti a tratti moderati-tesi da Nordest. Probabile guasto dal 1 Maggio, con nuvolosità in aumento, in un contesto di variabilità associata a locali rovesci/temporali più probabili e frequenti nell’entroterra (tendenza che necessita di conferme). Maggio continuerà con alcuni tratti instabili o debolmente perturbati nel corso della prima decade.

(Fonte: 3B Meteo)