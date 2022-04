“No alle navi da crociera a Fiumicino”: il 30 aprile nuova assemblea pubblica

Fiumicino – “A seguito dell’acquisto da parte di Royal Caribbean del ramo d’azienda fallimentare di IP, che ha ereditato la concessione per il porto turistico proponendo una variante per l’attracco di navi crocieristiche, sentiamo l’esigenza di un momento di confronto tra la popolazione di Fiumicino, di fatto esclusa da ogni processo decisionale”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal collettivo “No Porto”, che annuncia un nuovo incontro con la cittadinanza: “Dopo il primo appuntamento di sabato 23, abbiamo perciò deciso insieme di rivederci sabato 30 aprile, dalle 10.30 alle 12.30 a piazza Giovanni Battista Grassi per una nuova assemblea. All’ordine del giorno ci saranno aggiornamenti della situazione del cantiere ormai in mano a Royal Caribbean e la costruzione condivisa di una mobilitazione popolare per opporsi a questi piani di sviluppo che riteniamo nocivi per la salute ed il benessere della popolazione”.

“Verrà poi presentato il calendario delle prossime iniziative del collettivo No Porto al Bilancione, aperto anche a chi ne volesse proporre. Invitiamo tutti e tutte a partecipare e vi aspettiamo numerosi/e”, conclude la nota.

