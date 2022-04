Ostia – Riapre il Mercato Sociale di Ostia, inaugurato nel 2020 nei box di via dell’Appagliatore e chiuso dallo scorso febbraio.

Ad annunciarlo, a seguito di un’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle, è il Municipio X, che spiega che il mercato resterà però operativo solo fino al 31 luglio 2022, in attesa che il Campidoglio e l’amministrazione municipale reperiscano i fondi necessari: “La fornitura alimentare – si legge nella risposta, che porta la firma dell’assessora Denise Lancia – sarà garantita da un’associazione affiliata al Banco alimentare”.

Una soluzione che non ha soddisfatto, però, gli esponenti del M5S locale: “È del tutto evidente che non possiamo accontentarci dell’apertura temporanea del Mercato Sociale – hanno commentato Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti -, ma pretendiamo una gestione istituzionale del servizio con l’ampliamento delle famiglie da prendere in carico, non solo per lo stato di povertà e l’emergenza sanitaria, ma anche per le conseguenze che sta portando la guerra in Ucraina”.

Secondo gli ex amministratori municipali, infatti, la chiusura del Mercato Sociale è stata causata non solo dalla chiusura dell’ufficio di scopo capitolino, ma anche dalla bocciatura, in Municipio X, degli emendamenti al bilancio che avrebbero potuto permetterne la sopravvivenza: “E’ un problema – dicono i pentastellati – che avremmo potuto risolvere a dicembre, se solo ci avessero ascoltati”.

