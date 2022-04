Fiumicino – “Camion enormi che trasportano pietre altrettanto grandi: da due mesi a questa parte, la viabilità di via Castel Campanile a Palidoro è compromessa dal passaggio di questi pesanti automezzi, dovuto all’apertura nelle vicinanza di una cava di pietra”. Così, in una nota stampa, il referente territoriale di Crescere Insieme Paolo Sbraccia.

“Tale cava, – spiega Sbraccia – in precedenza era stata fatta chiudere, ma ora ha riaperto ed è ricominciato il transito di questi grandi camion che minano la sicurezza stradale della via: nonostante ci sia un cartello con divieto di percorrenza per i veicoli di una certa portata, loro lo ignorano e continuano a passare indisturbati ed a tutta velocità, provenendo da Napoli e da altre parti.

Inoltre, su quella che è una via caratterizzata da scarsa manutenzione, dove l’erba alta a raggiunto dei livelli inaccettabili, compromettendo anche la visibilità degli automobilisti, i camion occupano tutta la carreggiata con il rischio di provocare gravi incidenti con le macchine che transitano nel senso opposto di marcia. Eppure, dopo le numerose lamentele dei cittadini, nessuno interviene e le Forze dell’Ordine non sanno cosa risponderci”.

“Chiediamo che sia ripristinata al più presto la sicurezza e la viabilità su via Castel Campanile – conclude Sbraccia -. L’incolumità dei residente e di chiunque passi di lì deve essere prioritaria”.

