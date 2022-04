Rapina a Fiumicino: con parrucca e mascherina rinchiudono la commessa e svaligiano la gioielleria

Fiumicino – Rapina sul litorale romano. In due, mascherati con parrucche e mascherine, hanno rapinato una gioielleria in un centro commerciale a Fiumicino. È accaduto la scorsa sera, intorno alle 21.20, e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Fiumicino. I rapinatori, da una prima ricostruzione, hanno rinchiuso la commessa in uno stanzino e portato via dei gioielli che erano in vetrina per poi liberare la donna e fuggire in auto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.