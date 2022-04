Regione Lazio, al via l’iter di legge sugli Governo d’Ambito per la gestione dei rifiuti

“Trovare soluzioni tecnologiche al passo con i tempi, giuridicamente corrette, economiche ed efficienti, applicare le leggi regionali ancora inattuate come ad esempio la tariffazione puntuale, partecipare collegialmente ad avvisi pubblici altrimenti inavvicinabili dai singoli comuni: questo è il compito che andrà a ricoprire la struttura, composta di tecnici e un direttore competente in materia, degli Enti di Governo d’Ambito per la gestione dei rifiuti nella nostra regione”. Così in una nota stampa Gaia Pernarella, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Bilancio, che ha presentato, in discussione generale, la nuova Legge regionale da oggi in trattazione in Commissione e che proseguirà il suo cammino, la settimana prossima, con l’audizione degli enti locali, delle associazioni sindacali e di quelle ambientaliste.

“Con questa Legge che per prima avevo presentata, appoggiata da tutto il gruppo regionale del Movimento 5 Stelle nel Luglio del 2020 – continua Pernarella – andiamo a cambiare il paradigma, il modo di approcciarci a un problema che persiste da venti anni nella nostra regione: un grattacapo figlio di una normativa statale e regionale mai veramente attuata che ci chiede di adempiere alle normative europee che impongono di adottare le migliori tecnologie possibili e l’affidamento previo gara pubblica per liberarci finalmente dai monopolisti privati che persistono, come certifica l’ARPA, nell’utilizzo di tecnologie desuete e che male hanno comprese il ruolo di servizio pubblico chiamati ad adempiere”.

“Con l’Istituzione degli Enti di Governo d’Ambito saniamo un vulnus che la Legge nazionale non ci impone – conclude la consigliera regionale M5S – ma la cui mancanza ci ha lasciato in un palese stato di arretratezza rispetto ad altre Regioni del Paese che, viceversa, avendo già compiuto il percorso che noi ci accingiamo a fare, già ad esempio possono competere all’Avviso Pubblico da un miliardo e mezzo di euro del settembre 2021 proposto dal Ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di nuova e moderna impiantistica pubblica”.

