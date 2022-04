Roma – Ieri mattina, intorno alle 11.30, pattuglie della Polizia Locale del V Gruppo Prenestino sono intervenute in Via Nicolo’ Piccinino dove un camion è sprofondato a causa di un cedimento del manto stradale.

Gli agenti hanno messa in sicurezza l’area e proceduto alla chiusura di via Nicolo’ Piccinino, da via Riccio Da Parma a Piazza dei Condottieri, in attesa della rimozione del mezzo da parte dei VVF.

