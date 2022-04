Tiro a volo, l’Italia è bronzo in Coppa del Mondo: Bacosi-Rossetti sul podio

La terza Prova di Coppa del Mondo ISSF si è chiusa a Lonato del Garda (BS) con la medaglia di bronzo conquistata da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nella gara del mixed team di skeet. I due olimpionici hanno ben figurato nelle qualificazioni, chiuse con il punteggio di 145/150, pari merito con gli statunitensi Catlin Connor e Vincent Hancock e con i francesi Lucie Anastassiou e Nicolas Lejeune.

Nello spareggio di ingresso nel medal match per l’oro e l’argento gli azzurri si sono fermati a +1 e hanno dovuto duellare per il bronzo contro i tedeschi Nadine Messerscmidt e Vincent Haaga. Lo scontro fra le due coppie miste è stato molto tecnico e solo la maestria della tiratrice di Cetona (SI), portacolori dell’Esercito Italiano, e del poliziotto di Ponte Buggianese (PO), ha assicurato la medaglia di bronzo all’Italia con 6 a 4.

Sul terzo gradino del podio anche la coppia britannica formata da Emily Jane Hibbs e Karla Frederick Killander, vincitori del duello con gli azzurri Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM) e Luigi Agostino Lodde (Esercito) do Ozieri (SS) con 5 +4 a 5 +3.La medaglia d’oro è andata agli Stati Uniti con un netto 7 a 1 sulla Francia.

“Bravi Diana e Gabriele (Bacosi e Rossetti, ndr) che hanno centrato il podio, ma anche Chiara e Gigi (Di Marziantonio e Lodde, ndr) che ci sono andati vicinissimi – ha commentato in chiusura il direttore tecnico Nazionale Andrea Benelli – Questo evento celebrerà il suo debutto a cinque cerchi a Parigi ed abbiamo ancora tanto per lavorarci”.

“Chiudiamo questa coppa del Mondo con un oro, tre argenti e tre bronzi e un bilancio positivo che va oltre quello agonistico – ha spiegato il presidente Federale Luciano Rossi – La Federazione Italiana Tiro a Volo ed il Trap Concaverde hanno dato al mondo del tiro l’ennesima dimostrazione di eccellenza organizzativa e di ospitalità. Una grande soddisfazione per me personalmente, per la Federazione, quest’anno ancora più protagonista con Casa Fitav, e per lo Staff organizzativo. A settembre di questo anno torneremo qui a Lonato con il Campionato Europeo di Para-Trap e, sin da ora, diamo appuntamento a tutti anche alla Coppa del Mondo già assegnataci per il 2023 nel mese di maggio”.

(coni.it)(foto@fitav.it-coni.it)

