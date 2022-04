Europei di judo, Giovanni Esposito è argento nei 73 kg

Un grandissimo Giovanni Esposito ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati d’Europa senior di judo nella categoria dei 73 kg.

Napoletano, 24 anni, l’azzurro si è reso protagonista di una prova superlativa caratterizzata da vittorie pesantissime, dallo sloveno Jus Mecilosek, al georgiano Lasha Shavdatuashvili, vicecampione olimpico a Tokyo ed attuale leader della classifica mondiale, quindi sullo spagnolo Salvador Cases Roca e sul romeno Adrian Sulca, sempre per ippon.

La finale con l’azero Hidayat Heydarov è stata equilibratissima e si è risolta soltanto al golden score con il vantaggio di Heydarov dopo 34 secondi.

Seconda giornata e seconda medaglia quindi per quest’Italia, ma al di là delle medaglie, tutti gli azzurri in gara oggi nell’Arena Armeec a Sofia si sono battuti molto bene, anche quando gli avversari sono stati fra i top mondiali delle categorie.

(fijlkam.it)(foto@fijlkam)

