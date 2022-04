Golden Gala 2022, le gare di atletica per i giovani e la promozione per le scuole

Roma – Imperdibile. Lo show dell’atletica torna allo Stadio Olimpico il 9 giugno con la 42esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, una festa per tutti, una serata attesissima di sport e di stelle. Anche per il 2022 la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha messo in campo una serie di iniziative per consentire la più ampia partecipazione possibile e in particolare per favorire la presenza delle fasce più giovani sulle tribune e le curve dell’Olimpico.

Palio dei Comuni – Dopo lo stop per la pandemia, torna nel 2022 il tradizionale Palio dei Comuni, la maxi-staffetta 12×200 tra i giovani di tutta Italia che come sempre si correrà prima dell’inizio del Golden Gala Pietro Mennea. Un’occasione unica di sfrecciare sulla pista dell’Olimpico a pochi minuti dalle sfide tra i campioni dell’atletica mondiale e di vivere un’esperienza da ricordare per sempre, sognando di tornare un giorno su quella stessa pista per gareggiare al Golden Gala. La staffetta è riservata agli studenti delle scuole medie inferiori, e le migliori 9 squadre in base ai tempi ottenuti nelle batterie saranno ammesse alla finale che si disputerà all’interno del programma ufficiale del meeting, in orario da definire. La partecipazione al Palio dei Comuni darà anche la possibilità di assistere all’evento, quinta tappa della Wanda Diamond League, massimo circuito mondiale dell’atletica: saranno infatti distribuiti 14 biglietti per gli atleti coinvolti e per due accompagnatori. In parallelo, il progetto 300 Comuni al Golden Gala Pietro Mennea prevede prezzi agevolati per i Comuni di tutta Italia che vogliono partecipare alla serata: 5 euro per Curve e i Distinti (tranne Arrivi), invece di 10 euro+prevendita.

Tesserati – Una promozione è rivolta al movimento di base, alle società e a tutti i tesserati, peraltro in una fase di particolare aumento della passione per l’atletica e dei tesseramenti, legato anche all’effetto-Tokyo scaturito dai trionfi azzurri delle scorse Olimpiadi. L’iniziativa consentirà ai tesserati di ammirare dal vivo i migliori atleti del mondo, acquistando i biglietti a prezzi agevolati: Monte Mario Partenze a 10 euro (invece di 20 euro+prevendita), Distinti Arrivi a 15 euro (invece di 25 euro+prevendita). Ogni tesserato che vorrà acquistare i biglietti tramite la FIDAL potrà inviare una mail a goldengalatickets@fidal.it con l’oggetto “GG2022 Tesserati + numero biglietti + nome e cognome tesserato” e con il modulo di adesione debitamente compilato. Dopo la conferma di avvenuta ricezione da parte di Fidal, si potrà procedere con il pagamento tramite bonifico bancario.

Istituti Scolastici – Promozioni anche per le scuole, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le famiglie alla disciplina che sta alla base di tutti gli sport. Con il progetto “Lo Spettacolo dell’Atletica” si potranno acquistare i biglietti per la Tribuna Tevere a prezzo agevolato: 5 euro per tutti i frequentanti (invece di 15 euro+prevendita), 10 euro per i docenti, il personale e i genitori (invece di 15 euro+prevendita). Al raggiungimento di 20 presenze ogni gruppo scuola maturerà il diritto di ricevere due biglietti omaggio, mentre al raggiungimento di 100 presenze l’istituto sarà premiato con uno speciale kit per l’attività sportiva scolastica. Le scuole che intendono partecipare possono darne comunicazione inviando una mail all’indirizzo scuole@goldengala.it entro il 13 maggio con il modulo di adesione debitamente compilato.

