Indoor Rowing: Marta Piccininno fa il record del mondo nei 500 metri Pr3

Marta Piccininno, atleta tesserata per il Circolo Canottieri Irno di Salerno e allenata dal tecnico federale Luigi Galizia , ha firmato, nel corso della Challenge Filippo Mondelli, una grande impresa stabilendo il nuovo record del mondo nella categoria Pararowing Pr3 (ID) 19-29 terminando la prova sui 500 metri nel tempo di 1.51,9.

Un altro grande risultato quello centrato dalla ventiquattrenne salernitana, splendida interprete dell’indoor rowing italiano e testimonial dell’inclusività del canottaggio. Nel corso della sua carriera Marta è stata sempre grande protagonista.

Nel 2019 ha fatto parte degli Special Olympics del Team Italia al campionato Europei British Indoor Rowing Championships di Londra dove ha vinto la medaglia d’argento; nel 2020 ha vinto la medaglia d’oro all’Italian Indoor Rowing Challenge sulla distanza dei 2000 metri stabilendo il primato italiano sulla distanza; nel 2021 è stata premiata dall’ Ass.Nazionale Olimpici ed azzurri d’Italia nella sezione speranze azzurre ed ha vinto la medaglia d’oro nell’Italian Indoor Rowing Challenge sulla distanza dei 1000 mt stabilendo il primato italiano sulla distanza.

Nel 2022 ha partecipato alle selezioni per la convocazione per gli Inas Europe Summer Games di Cracovia migliorando nettamente il proprio primato Italiano sui 2000 metri. Nelle gare in barca ha partecipato, con equipaggi misti e societari, a diverse edizioni dei Campionati Italiani giungendo terza alla gara di gran fondo di Torino “Inverno sul Po” ed ha vinto i campionati societari di Sabaudia con equipaggio misto IRNO-Accademia del Remo.

