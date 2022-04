Ladispoli – “Autobus gita scolastica tampona 4 macchine e mette a rischio 44 bambini di 10 anni della scuola ‘Ilaria Alpi’ di Ladispoli”.

E’ il Consigliere comunale di Fdi Giovanni Ardita a riportare la notizia.

Foto 2 di 2



“Dopo il danno economico e rischio incolumità sei bambini – a precisato Ardita – anche la beffa, la società di trasporti non aveva un bus sostitutivo.

Secondo quanto mi è stato riferito ieri mattina verso le 9, doveva partire dalla Scuola Ilaria Alpi un bus con a bordo 44 bambini di due classi di quinta elementare che doveva portarli in gita agli scavi di Ostia Antica, subito dopo essere partito da via Varsavia appena imboccata via Atene ha travolto alcune diverse auto parcheggiate.

Per fortuna sembra che i bambini siano rimasti tutti illesi, anche se traumatizzati dall’urto sono poi scoppiati in lacrime.

Al danno si è aggiunta anche la beffa per gli alunni dell’Ilaria Alpi, rimasti molto amareggiati alla notizia che la gita non ci sarebbe stata perché la società di trasporti che li avrebbe dovuti portare ad Ostia a vedere gli scavi archeologici non aveva a disposizione un autobus sostitutivo.

Come consigliere comunale e come genitore – ha detto il Consigliere comunale – chiedo che le autorità competenti riferiscano l’esatto accadimento dei fatti e se il mezzo di trasporto fosse idoneo al trasporto, chiedo inoltre che la società bdi trasporti Idea Travel venga diffidata. Se ci sono responsabilità devono emergere, si tratta di aver messo a rischio l’incolumità di 44 bambini, quindi se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare. La società di Trasporti come minimo si deve impegnare nel rimborso delle quote della gita che i ragazzi visto che non c’erano mezzi sostitutivi non hanno potuto svolgere, ma come ripeto a me questo sembra un fatto molto grave che non deve rimanere impunito”.

