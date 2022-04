Pomezia: Fabio Fucci è il nuovo commissario cittadino della Lega

Pomezia – La Lega si rinnova anche a Pomezia dove arriva Fabio Fucci consigliere comunale ed ex sindaco di Pomezia, come nuovo commissario cittadino. “A Fabio vanno gli auguri di buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo per la nuova nomina di commissario cittadino della Lega. Sono certo che, insieme agli altri due consiglieri comunali che compongono il gruppo della Lega Emanuela Pecchia e Massimo Abbondanza, riuscirà ad affrontare tutte le sfide che si troverà davanti e a intercettare le istanze che arrivano dai cittadini per convogliarle in un progetto politico chiaro e concreto in vista delle elezioni amministrative del 2023”, le parole di Tony Bruognolo, Segretario Politico della Lega Provincia Roma Sud.

