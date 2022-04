Roma, coltivava marijuana in una serra allestita in un casolare: arrestato

Roma – I Carabinieri della Stazione di Castel Madama hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne italiano sorpreso all’interno di un casolare adibito a serra artigianale per la coltivazione di marijuana.

Nello stabile, situato nell’agro del comune di Castel Madama, i militari hanno rinvenuto una serra indoor, dotata di tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione e la crescita delle piante e 6 chili di marijuana in via d’essiccazione.

L’arresto è stato convalidato e l’indagato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.