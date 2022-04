L’Inghilterra è sicura: Putin verso la dichiarazione di guerra totale

Londra – Il presidente Vladimir Putin potrebbe presto abbandonare il termine “operazione speciale” e dichiarare una guerra totale contro l’Ucraina per placare lo scontento fra i militari. Lo scrive il quotidiano britannico The Independent, citando fonti russe e occidentali. A quanto si apprende, i vertici dell’esercito chiedono che l’annuncio della svolta avvenga in occasione della parata della Giornata della vittoria il 9 maggio. Il passaggio alla guerra totale permetterebbe al Cremlino di proclamare la legge marziale, chiedere maggiore aiuto militare agli alleati e avviare la mobilitazione militare di massa. (fonte Adnkronos)