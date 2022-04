Vincenzo Nibali al Giro d’Italia: “Una lunga storia d’amore tra me la corsa rosa”

Partirà un po’ lontano dall’Italia il prossimo Giro rosa di ciclismo del 2022. Da Budapest scatterà l’edizione del 2022 e Vincenzo Nibali, in sella il 6 maggio, è pronto a dare il cuore.

Dopo il periodo difficile trascorso a causa dell’incidente in allenamento e poi la riabilitazione e il ritorno in gara, il simbolo del ciclismo italiano scatterà dallo start per scrivere una ennesima volta la storia dello sport. Il Giro d’Italia per lui porta il numero 11 e un grande bagaglio di esperienza nel mondo. Per due volte ha vinto l’evento azzurro in giro per le strade italiane e innumerevoli volte è stato turista impegnato su due ruote ammirando paesaggi e luoghi del suo Paese. Nibali ha 37 anni e ‘Lo Squalo’ così chiamato dai tifosi è partito da bimbo da Messina.

Dalla Sicilia per avverare il sogno di essere protagonista nel ciclismo è salito per sei volte sul podio del Giro aumentando successi in bacheca e ricordi nel cuore: “E’ una storia d’amore con il Giro – dice a La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal via della gara – è sempre stato il mio sogno da bambino”. E quel bimbo che sognava ha vinto il Tour de France nel 2014 e la Vuelta nel 2010. Vanta due bronzi mondiali e una stuola infinita di tifosi che l’attendono vincitore a Verona, il prossimo 29 maggio.

(foto@Girod’ItaliaFacebook)

