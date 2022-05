1 Maggio, la preghiera del Papa per i morti sul lavoro: “Una tragedia troppo diffusa”

Città del Vaticano – “Oggi è la festa del lavoro. Che sia stimolo a rinnovare l’impegno perché dovunque e per tutti il lavoro sia dignitoso. E che dal mondo del lavoro venga la volontà di far crescere un’economia di pace. E vorrei ricordare gli operai morti nel lavoro: una tragedia molto diffusa, forse troppo”. Così, Papa Francesco, al termine del Regina Coeli, in piazza San Pietro, ricorda, nel giorno della festa del lavoratori, le tante persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro.

Francesco prega anche per i giornalisti: “Dopodomani, 3 maggio, ricorre la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall’UNESCO. Rendo omaggio ai giornalisti che pagano di persona per servire questo diritto. L’anno scorso nel mondo 47 sono stati uccisi e più di 350 incarcerati. Un grazie speciale a quanti di loro, con coraggio, ci informano sulle piaghe dell’umanità”.

