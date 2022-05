Al via AnzioPrimaEstate, il programma degli eventi

Anzio – Al via da domenica 1 maggio, con il concerto delle band locali, il programma di AnzioPrimaEstate, con tutta una serie di eventi a partecipazione libera, promossi dall’Amministrazione De Angelis e pianificati dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, che allieteranno i cittadini ed i turisti fino a venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’evento conclusivo”Un mare di vino”, in Piazza Garibaldi.

Fino all’8 maggio gli appuntamenti dedicati ai bambini con “AnzioLittleSpringTrain”, musica ed animazione, giovedì 26 maggio tornerà l’evento “DegustAnzio”, con in primo piano la rinomata cucina marinara anziate, in collaborazione con l’Associazione Commercianti e con i Ristoranti del centro cittadino, sabato 28 maggio la Festa di Anzio Colonia, con il mercatino, lo street food ed il cabaret di “Geppo e Ignazio”, domenica 29 maggio, in Piazza Garibaldi, la quinta edizione di “Pompieropoli” ed il concerto dei Rock Sotto Assedio ad Anzio Colonia.

Il 3, 4 e 5 giugno, in Piazza Garibaldi, appuntamento con “Anzio in fiore”, il 16,17,18 e 19 giugno, al centro cittadino, tornerà lo street food. Il programma di AnzioPrimaEstate si concluderà venerdì 1 e sabato 2 luglio con l’atteso evento “Un mare di vino”.

“Da domenica 1 maggio a sabato 2 luglio, in vista dell’inizio della stagione estiva, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo – abbiamo pianificato numerosi eventi sul territorio, dedicati alle famiglie, ai bambini ed ai turisti che, numerosi, stanno scegliendo Anzio per trascorrere sereni giorni di vacanza.”

