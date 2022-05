Ardea, ufficio Protocollo: niente più prenotazione sul TuPassi

Ardea – Niente più prenotazione sul TuPassi per l’accesso all’Ufficio Protocollo. Lo ha reso noto l’assessore Alessandro Possidoni: “Grazie all’adozione di TuPassi nella gestione degli appuntamenti del nostro comune – ha detto l’assessore – abbiamo enormemente migliorato il processo di gestione dei servizi allo sportello”.

“La pandemia – prosegue – ha reso necessario ed obbligatorio la prenotazione di qualsiasi servizio prima di recarsi in Comune, al fine di ridurre al massimo gli assembramenti. Alla luce della cessione dello stato di emergenza Covid e della nuova disposizione di alcuni uffici, abbiamo deciso di eliminare le prenotazioni per il protocollo. Così facendo i cittadini potranno recarsi allo sportello del protocollo a Via Francesco Crispi, senza prenotazione”.

