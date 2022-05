Continua l’esodo dalla Lega: a Pomezia Pagliuso e Vettraino passano a Fratelli d’Italia

Pomezia – “Le decisioni prese su più livelli dalla Lega hanno influito in maniera decisiva sulla mia scelta di lasciare la Lega. La nuova rotta intrapresa sia a livello regionale che nazionale mi ha fatto allontanare da quel partito con il quale sono stato eletto e che da ormai quattro anni guido al Comune di Pomezia”.

Così in una nota Saverio Pagliuso annuncia le dimissioni da capogruppo della Lega al comune di Pomezia e il suo addio alla Lega.

“È una scelta nata da un confronto con le varie anime del territorio – racconta -, a termine della quale abbiamo creduto opportuno non essere più nelle condizioni di rappresentare la Lega. Una decisione già comunicata ai miei colleghi in consiglio comunale, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto insieme e che senz’altro continuerà sia all’interno dell’aula e non, per un centrodestra unito come si sta già facendo; e che mi vedrà da oggi tra le file di Fratelli d’Italia: un ritorno a casa che suscita in me nuova passione e nuova energia per affrontare più determinato le prossime sfide che ci attendono sul territorio”.

Ma a dire addio alla Lega è anche Roberto Vettraino: “Ho deciso di lasciare la Lega – spiega – perché chi, come me, respira quotidianamente la realtà del territorio in cui vive non ho potuto fare a meno di notare alcune scelte del partito e la ripercussione delle stesse scelte sui cittadini. È una scelta che è stata maturata nel tempo e che è frutto di confronto con il resto del coordinamento che ha dimostrato le mie stesse perplessità. Una scelta senz’altro dolorosa perché sono stato tra i pochi a credere in questo progetto sin dal suo inizio nel 2014, quando ancora la Lega non esisteva nel centro-sud per poi entrare in Noi con Salvini e successivamente nella Lega Lazio, dove mi sono candidato e militato fino ad oggi; sempre in prima linea per il territorio e senza mai chiedere nulla in cambio. Ringrazio nonostante tutto la dirigenza romana e laziale della Lega, credo però sia giunto il momento di continuare questo mio percorso da dove sono partito: la scelta di Fratelli d’Italia, infatti, è per me un ritorno alle origini dove sono sicuro le mie idee troveranno il giusto approdo.”

“Benvenuti in Fratelli d’Italia a Saverio Pagliuso e Roberto Vettraino. Abbiamo lavorato tanto e avremo ancora tanto da lavorare, per Pomezia e per il futuro della Regione Lazio. La famiglia continua a crescere anche con l’ingresso di Flavia Anelli, una ragazza giovane e forte da sempre attenta alle politiche sociali e sono certa darà il giusto impulso alla città di Roma e in particolar modo al suo litorale.” Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Laura Corrotti annuncia l’ingresso dell’ex capogruppo della Lega al comune di Pomezia Saverio Pagliuso e dell’ex coordinatore della Lega al comune di Pomezia Roberto Vettraino.

“Fratelli d’Italia in questi giorni è impegnato a Milano a scrivere un programma per rilanciare la nazione ma il radicamento territoriale rimane una priorità, soprattutto nella provincia di Roma. Benvenuti al consigliere comunale di Pomezia Saverio Pagliuso e a Roberto Vettraino. Sono certo che il loro ingresso nel partito permetterà una ulteriore crescita e un rinnovato entusiasmo per programmare insieme anche il futuro di Pomezia”, ha aggiunto il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

