Europei di judo, Alice Bellandi è bronzo: “A chi ha sempre creduto in me”

Sofia – L’Italia del judo chiude con quattro medaglie agli Europei di Sofia.

Nell’ultima giornata di gare sono arrivati i bronzi al femminile di Alice Bellandi nei 78 kg ed Asya Tavano nei +78 kg che si aggiungono a quello di Elios Manzi in avvio e all’argento di Giovanni Esposito.

“Sono felice, ma anche un po’ dispiaciuta per non aver raggiunto l’oro – ha detto Bellandi – perché ero in piena forma e ne ho avuta la certezza quando ho battuto la francese Malonga numero 1 del ranking mondiale. Ma sono pronta per vincere al prossimo europeo. Per me, per la mia famiglia la mia società, il mio coach e la mia compagna. Tutti i miei affetti che non hanno mai smesso di credere in me”. (Ansa).

(foto@Fijlkam)

