Ladispoli, al via i lavori di rifacimento di viale Italia

Ladispoli – Partiranno dall’inizio della prossima settimana i lavori di rifacimento del manto stradale di viale Italia, a Ladispoli.

Per creare meno disagi alla viabilità, ai residenti ed alle attività commerciali gli interventi di asfaltatura si svolgeranno nelle ore notturne.

I lavori, spiegano dall’amministrazione comunale, sono inseriti nel piano di ripavimentazione della rete stradale di Ladispoli che sta interessando gran parte delle arterie cittadine e che ha visto un investimento di tre milioni di euro.

Preliminarmente ai lavori di asfaltatura verranno effettuati interventi sfrondatura delle alberature presenti per agevolare l’esecuzione delle manovre ai mezzi che eseguiranno i lavori sul manto stradale.

