Montalto, il 7 maggio Patty Pravo al teatro Lea Padovani

Montalto di Castro – Dopo le date zero negli anni passati di Giovanni Allevi e Fabrizio Moro, Montalto di Castro, ospiterà anche la data zero del tour 2022 di Patty Pravo, “Minaccia Bionda”, al Teatro Lea Padovani. Il 7 maggio, la data zero, grazie alla collaborazione del Comune di Montalto di Castro. “Minaccia Bionda”, uno spettacolo imperdibile. La grande interprete della canzone italiana, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconta fra musica e parole. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli.

Dalla mitica notte romana del Piper continua ad accompagnare il pubblico tra successi e sparizioni, provocazioni e intense interpretazioni. In scaletta i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche quelli più ricercati e sperimentali. Patty Pravo, 120 milioni di dischi venduti, ha influenzato generazioni, sconvolto le regole, esplorato e sperimentato nella musica e nello stile.

