Morte Mino Raiola: il cordoglio del mondo del calcio

E' scomparso ieri pomeriggio uno dei più grandi procuratori di calcio della storia. Era malato da tempo Mino Raiola ed era ricoverato al San Raffaele di Milano (leggi qui). Tanti i messaggi arrivati alla famiglia, che ha dato la notizia della scomparsa su Twitter, e quelli postati da personaggi del calcio e squadre.

Di seguito le note pubblicate dall'Adnkronos

"Sono affranto e dispiaciuto per la scomparsa di Mino Raiola, è stato un amico e un interlocutore nell'attività lavorativa, una persona di qualità ed elevata competenza. Abbiamo vissuto molti momenti positivi insieme, di collaborazione e intenso lavoro, con qualche contrasto ma sempre corretto, nel rispetto delle persone e delle professionalità". Sono le parole di Beppe Marotta, attuale ad dell'Inter ed ex della Juventus, all'Adnkronos, sulla scomparsa del noto agente Mino Raiola.

"I ricordi sono tanti, uno su tutti la doppia operazione su Pogba con il passaggio dal Manchester United alla Juventus e dalla Juve allo United. Un grande capolavoro in cui Raiola ha avuto un ruolo importante. Il mondo del calcio perde un grande professionista, spesso critico con il sistema ma la sua critica era molto costruttiva per un calcio sempre migliore", ha concluso Marotta.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari va il pensiero del Club in questo momento di dolore. — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 30, 2022

“Non prendere in giro in Paradiso, loro sanno la verità...tvb Mino". Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, sul proprio account Twitter.

"Per me Mino Raiola è legato a Ibrahimovic, la prima volta che l'ho conosciuto era il suo procuratore". E' il ricordo di Fabio Capello del procuratore scomparso oggi dopo una lunga malattia. "Era una persona molto a posto per quel che mi riguarda -dice all'Adnkronos-. Ha costruito una fortuna e nel senso buono, con grande capacità: ha dimostrato di saper fare quello che deve saper fare un procuratore".

Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss. AC Milan si stringe attorno alla famiglia di Mino Raiola e alle persone a lui care nel giorno della sua scomparsa. pic.twitter.com/f1iteEXxN6 — AC Milan (@acmilan) April 30, 2022

Sono dispiaciuto dalla scomparsa di Mino Raiola. È stato un amico della Juve, un grande professionista, ma sopratutto un grande uomo che ha affrontato la malattia con dignità e coraggio. Un abbraccio alla sua famiglia 🤍 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 30, 2022

La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 30, 2022

Fare la gara a chi da per primo la notizia di una morte, che poi morte non è, rimane una cosa semplicemente vergognosa e indecente. Per Mino #Raiola in queste ore solo una preghiera🙏 pic.twitter.com/QaT0RHHnQd — enrico varriale (@realvarriale) April 28, 2022

