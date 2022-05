MotoGp, Bagnaia vince in Spagna: duello fino all’ultimo con Quartararo

Francesco Bagnaia con la sua Ducati, dopo la spettacolare pole position, vince il Gp di Spagna di MotoGp a Jerez de la Frontera, primo successo stagionale, davanti al campione del mondo in carica Fabio Quartararo e all’Aprilia di Aleix Espargaro che chiude terzo dopo una lotta fino all’ultimo giro con Marc Marquez quarto e Jack Miller quinto dopo una serie di sorpassi e controsorpassi.

Il pilota della Ducati mantiene sin da subito un ritmo forsennato con il francese Fabio Quartararo a inseguire con la sua Yamaha, riuscendo a mantenere il vantaggio accumulato durante la gara e tornare al successo. Il francese resta comunque leader del Mondiale con 89 punti. Cadute senza conseguenze per Martin, Zarco e Bradl. In sesta posizione chiude Mir seguito da Nakagami e un ottimo Bastianini che chiude ottavo sopravanzando Bezzecchi, nono. A chiudere la top ten c’è Binder. (Adnkronos)

(foto@MotoGp/Facebook)

