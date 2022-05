Nettuno, Stefania Franchini e Maira Falcone entrano nella giunta comunale

Nettuno – Sono stati firmati poco dal sindaco Alessandro Coppola, i decreti di nomina dei due nuovi Assessori del Comune di Nettuno. Si tratta di Stefania Franchini, avvocato, 54 anni, alla quale saranno assegnate le deleghe a Pubblica Istruzione, Cultura, Digitalizzazione, Affari Generali e Attività Produttive, e Maira Falcone, imprenditrice, 29 anni, che andrà ad occuparsi di Politiche sociali ed assistenziali e Protezione civile.

“E’ con piacere che do il mio personale benvenuto nella squadra di governo della nostra città – spiega il sindaco Coppola – a Stefania Franchini e Maira Falcone. Si tratta di due persone preparate e fortemente motivate a lavorare per il bene di Nettuno. Sapranno farsi valere”.

“Credo sia necessario ringraziare il Sindaco per le nomine – le prime parole a caldo dell’assessore Falcone – e considerato che da più di dieci anni ormai mi occupo di aiutare le persone attraverso un Caf/Patronato, andarmi a confrontare con la gestione dei Servizi Sociale equivale a continuare un percorso di vita già iniziato da tempo. Spero di riuscire a fare un buon lavoro”.

Parole analoghe per l’Assessore Franchini: “Ringrazio il Sindaco Coppola per la fiducia e spero di fare bene. Questa esperienza mi porterà a stretto contatto con i giovani e considerato che da poco ho iniziato ad insegnare diritto mi fa solo tanto piacere”. Ai neo Assessori vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale.

