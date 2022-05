Ponza – Anche quest’anno sono tornate a Ponza le giornate ecologiche del nostro progetto “Raccoglimi”.

L’obiettivo dell’iniziativa è di sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla tutela del territorio, ma soprattutto incentivare lo spirito di collaborazione e nel weekend appena trascorso con le associazioni La Compagnia di Trinchetto a.s.d., Ass.ne Marina di Sant’Antonio, Asd Ponza Sport Asd Ponza Volley, Ass.ne Shakti Yoga, sono stati ripuliti sentieri, spiagge e zone pubbliche.

Un evento realizzato a partire da venerdì 29 aprile e andato avanti anche sabato 30 aprile e oggi, domenica 1 maggio.

Le attività dei volontari sono iniziate dalle spiagge di Sant’Antonio e Giancos. Hanno partecipato anche molti bambini per trascorrere una giornata istruttiva e divertente, ma anche tanti adulti pronti a dare il buon esempio.

Gli organizzatori e i partecipanti hanno voluto ringraziare:

Comune di Ponza

Ufficio circondariale marittimo

Ditta Diodoro srl

Per maggiori informazioni potete contattare

Sara Mazzella

Curcio Enrico

Cesare De Luca

Monia Sciarra

Mazzella Gianpiero

