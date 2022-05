Santa Marinella, nuove asfaltature per le strade maggiormente dissestate

Santa Marinella – “Nonostante le difficoltà riscontrate in questi ultimi tempi nel riuscire ad appaltare gli interventi a causa l’enorme rincaro delle materie prime per eseguire questo tipo di interventi” – lo comunica in una nota l’Amministrazione comunale di Santa Marinella.

“Siamo riusciti a programmare nuovi lavori che vanno sempre nella direzione di una maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Nello scegliere le strade dove prevedere con assoluta priorità le nuove opere di manutenzione ovviamente abbiamo tenuto conto anche delle indicazioni e delle richieste che ci sono pervenute dai cittadini che ringraziamo anche per la loro fattiva e costruttiva collaborazione.

In pratica, questa nuova progettazione di interventi di manutenzione e asfaltatura si colloca nell’ambito delle iniziative necessarie e di tipo straordinario, da intraprendere da parte del Comune di Santa Marinella, al fine di ripristinare e migliorare la viabilità comunale attualmente in precarie condizioni ammalorate con molte buche e situazioni di potenziale disagio e pericolo.

Tra le strade individuate bisognose di interventi si annoverano una porzione di via Colfiorito e via Belvedere (altezza civico 17 circa e da via Camogli circa al civico 35 circa ); via Calabria, da fine percorso pedonale ad intersezione con via Abruzzi, ci si sposta poi nel Rione Alibrandi con interventi previsti in via Leopardi, da via D’Annunzio a via Parini, via Pirandello, da via Parini a via D’Annunzio e da via Pirandello a via Belli.

L’opera di miglioramento della viabilità e del decoro urbano non si arresterà nemmeno nei prossimi mesi”.

