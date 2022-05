Santa Severa, inaugurata al Castello la decima edizione della mostra “Verde in scena”

Santa Marinella – Questa mattina è stata inaugurata la decima edizione di “Verde in Scena”, ospitata nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa. Un evento ideato e tenuto dall’esperto in botanica Stefano Borghetti, che raccoglie un’esposizione con oltre 50 piante rare d’Italia ed estere.

A presenziare, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, la consigliera delegata al marketing territoriale Paola Fratarcangeli, il direttore dell’Area Cultura di LazioCrea e del marketing territoriale Giuseppe Tota, Stefano Borghetti, il delegato alla Cultura e Politiche giovanili della Regione Lazio Lorenzo Sciarretta e la consigliera regionale Marietta Tidei.

“‘Verde in scena’ è una mostra molto bella ed interessante che avrà una durata di due giorni e che vedrà esposte all’interno della Sala Nostromo le orchidee più rare del Lazio – ha commentato Pietro Tidei -. La collaborazione nata tra la Regione Lazio, LazioCrea e il Comune di Santa Marinella è la formula vincente per fare del Castello di Santa Severa un centro promozionale a livello turistico, culturale, agricolo ed anche economico”.

“Non a caso – ha sottolineato -, il maniero baciato dal mare è stato scelto come sede dalla DMO Etruskey, l’associazione che raccoglie i 12 comuni dell’Etruria Meridionale, finalmente riuniti per promuovere il turismo del territorio e che oggi ospita questa importante iniziativa. Ringraziamo Stefano Borghetti, che con la sua maestria e capacità ha saputo fare di questo castello uno scenario incomparabile in tutto il territorio”.

