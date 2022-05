Sperlonga, crollano i fari nella galleria: Flacca chiusa al traffico

Sperloga – La Flacca è stata chiusa alla viabilità in direzione Roma a causa del crollo di alcuni fari posizionati all’interno della galleria, in località Capovento a Sperlonga.

A dare l’allarme, nelle prime ore di oggi, 1 maggio, sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito in diretta al cedimento dell’impianto di illuminazione. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco che hanno chiuso al traffico la strada, anche se per fortuna non si sono registrati mezzi coinvolti.

Il traffico è stato deviato sulla Itri-Fondi in direzione Roma.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Terracina, ma anche quella di Fondi e Gaeta.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sperlonga

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sperlonga Clicca qui