Taekwondo, allo Swedish Open l’Italia conquista 5 medaglie

Un week end incredibile per gli azzurri allo Swedish Open G2 – 2022 di taekwondo. Nell’ultimo test utile prima dei prossimi Campionati Europei e soprattutto prima del World Taekwondo Roma Grand Prix 2022 che si terrà al Foro Italico dal 3 al 5 giugno, Vito Dell’Aquila (cat. -58 kg), Dennis Baretta (cat. -63 kg), Antonio Gerrone (cat. -80 kg) e Roberto Botta (cat. -87 kg) conquistano 4 splendide medaglie d’oro. Sul podio anche Maristella Smiraglia, argento nella categoria -73 kg.

Cinque medaglie che regalano agli azzurri punti importanti nel ranking olimpico, oltre che dare un nuovo e rassicurante slancio in prospettiva futura. (taekwondoitalia.it)

(foto@taekwondoitalia.it)

