Terrore al luna park di Sabaudia, 3 adolescenti precipitano dalla giostra: uno è grave

Sabaudia – Una giostra del luna park di Sabaudia ha ceduto e tre ragazzini sono rimasti feriti.

E’ stata la giostra dei seggiolini volanti è meglio conosciuta nei luna park come giostra dei “calci nel sedere” a cedere e un ragazzino di 11, uno di 14 e uno di 15 anni sono caduti. Il 15enne è stato elitrasportato in condizioni più serie al Bambin Gesù di Roma, seppure per fortuna non sembra essere in pericolo di vita. Meno preoccupante, invece, lo stato di salute degli altri due adolescenti.

Ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono accorsi i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. La giostra è stata sequestrata, mentre si indaga sull’accaduto per accertare le eventuali responsabilità.

