Test rapidi Covid-19 a Ladispoli, cambiano gli orari del servizio

Ladispoli – A partire dal mese di maggio 2022 cambiano gli orari del servizio dei test rapidi Covid-19.

“Per effettuare i tamponi, presso la presso la Farmacia 2 di viale Europa (06/9948230) – si legge nel comunicato di Flavia Servizi -, è necessario prenotare online accedendo alla piattaforma rinvenibile scansionando il qr code o all’indirizzo www.flaviaservizi.it”.

“Questi i nuovi orari in vigore dal primo maggio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle 17:30″.

