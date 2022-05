Acilia, conclusi i lavori di riasfaltatura di via Pietro da Mazzara

Ostia – Sono giunti a termine nei giorni scorsi i lavori di rifacimento dell’asfalto di via Pietro da Mazzara, ad Acilia.

Un’opera attesa da vent’anni, e il cui completamento ha incontrato il plauso del Comitato di quartiere Acilia Centro Sud-Monti San Paolo: “Tre settimane fa – ha raccontato il presidente, Ezio Pietrosanti – abbiamo riproposto a questa consiliatura in commissione municipale Lavori Pubblici il rifacimento del piano viabile e delle banchine di via Pietro da Mazzara devastati dalle radice dei pini limitrofi. Visto il percorso partito dal lavoro svolto dalla commissione nella precedente consiliatura e grazie alla continuità e impegno del presidente della commissione Lavori Pubblici Leonardo Di Matteo che ha chiuso l’iter, oggi vediamo l’opera finita anche con anticipo rispetto al termine di fine lavoro”.

“Come cittadini – ha detto – vogliamo ringraziare i componenti della commissione e il presidente Leonardo Di Matteo per l’impegno profuso”.

“Abbiamo raccolto la segnalazione da parte del Comitato di quartiere Acilia Centro Sud Monti di San Paolo che riferiva di un’attesa ormai ventennale da parte dei cittadini per questa riqualificazione, ho subito inserito il provvedimento nella commissione del giorno 18 marzo e ringrazio tutti i membri della Commissione per l’approvazione all’unanimità – ha commentato Leonardo Di Matteo -. Ringrazio anche i tecnici municipali per aver inserito tra le priorità il provvedimento in modo tale da potersi attuare nonostante quei lavori non rientrassero tra quelli programmati, ma quella riqualificazione era divenuta urgente, tenendo anche conto della presenza in quella strada di una scuola per l’infanzia”.

“Una buona notizia – conclude Di Matteo – per tutti, dunque, che vuole ribadire il concetto che la politica e la buona amministrazione hanno un senso solo se sono a servizio dei cittadini”.

