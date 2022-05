Ambiente e sicurezza: presentata a Roma la Guardia Nazionale Ambientale 

Roma – ”La sicurezza, in senso lato, è una delle questioni importanti che interessa la vita quotidiana di ogni cittadino e riguarda moltissimi aspetti sui quali vi è una precisa responsabilità di ‘governo’: la viabilità, il lavoro, il governo del territorio, la salvaguardia delle persone e dell’ambiente, la cura e la sicurezza nei parchi cittadini contro i rischi generati dalla natura o dall’uomo.

Tale responsabilità, deve tradursi in efficaci provvedimenti legislativi che organizzino con chiarezza gli specifici compiti della complessa macchina di cui si compone l’Amministrazione Pubblica al fine di prevedere, prevenire e gestire le ipotetiche situazioni di emergenza. In verità la storia recente indica come l’evoluzione normativa segue, cronologicamente, l’onda emotiva del “dopo catastrofe” e non è, invece, frutto di una strategia ragionata e chiara che consenta azioni di governo calibrate per prevenire ed affrontare al meglio le situazioni emergenziali”. Lo ha detto Alberto Raggi, presidente della Guardia Nazionale Ambientale presentando l’Associazione ad un gruppo di nuovi volontari che andranno ad operare proprio nell’ ambito del territorio della città metropolitana di Roma e i comuni interessati.

La Guardia Nazionale Ambientale è una delle organizzazioni presenti sul territorio nazionale ed opera anche nell’ambito della Protezione Civile dove volontari, uomini e donne, erano lì, incessantemente, dall’Adriatico al Tirreno, dal 24 agosto 2016 senza un attimo di pausa. Amatrice, Arquata del Tronto, Accumoli, Visso, Ussita, Norcia, Camerino, per citare i luoghi più’ simbolici e Rigopiano. ”Ciò significa – ha sottolineato Alberto Raggi – che in caso di particolari disastri ambientali quali terremoti, inondazioni, incendi, emergenze umanitarie, interventi di primo soccorso in generale, ogni singola guardia, previa dichiarazione di disponibilità, è a disposizione h24 dell’Ente che ne fa specifica richiesta scritta, ovvero, quando se ne presenti l’occasione”.

Nei casi di calamità naturali, previa verifica della disponibilità delle singole guardie comunicata preventivamente alla Protezione Civile Nazionale, vi è la possibilità di intervenire con squadre della Guardia Nazionale Ambientale che, dietro coordinamento degli organi nazionali, contribuiscono al sostegno delle popolazioni colpite. La partecipazione ad eventi di portata quali lo stato di calamità naturale con chiamata nazionale dà diritto a qualunque guardia volontaria, se interessata, al mantenimento del posto di lavoro nonché alla retribuzione ordinaria prevista durante il servizio di protezione civile. La GNA, solo per citare gli ultimi esempi, era anche presente sul territorio teramano per le esalazioni pericolose provocate dallo sversamento di acido peracetico nel depuratore della Ruzzo Reti, a Mosciano Sant’Angelo (Teramo) che ha provocato un allarme chimico con la conseguente chiusura per circa un’ora del tratto di autostrada A14 compreso tra i caselli Val Vibrata e Roseto degli Abruzzi, in entrambe le direzioni.

La Guardia Nazionale Ambientale è spesso citata tra le eccellenze del volontariato, parte integrante del soccorso pubblico. “Abbiamo attrezzature e mezzi per assistere le persone colpite da calamità e centinaia di volontari formati e pronti ad entrare in azione – conclude il Presidente – sono orgoglioso di questi ragazzi”.

