Arcamone: “Nel X Municipio torna il Centro estivo integrato per minori con disabilità”

Ostia X Municipio – “Torna il Centro estivo per i minori del X Municipio. Per l’inadempienza della precedente Amministrazione capitolina, lo scorso anno non c’era stato; i soldi erano arrivati a settembre e i bambini più fragili erano rimasti senza questa opportunità”. È la dichiarazione della Presidente della Commissione Politiche sociali e abitative del X Municipio, Mirella Arcamone.

“Quest’anno, grazie alla tempestività della messa a disposizione dei fondi da parte dell’Assessora capitolina Funari e al lavoro dei nostri assistenti sociali e dell’Assessora municipale Lancia, abbiamo il bando e a luglio e agosto i nostri bambini avranno finalmente di nuovo il loro Centro estivo“, prosegue.

“È stata pubblicata, infatti, lo scorso 29 aprile, sul sito di Roma Capitale, la Determinazione dirigenziale per il nostro Centro estivo integrato “Insieme è più bello“. Come aveva dichiarato l’Assessora Lancia nel corso della seduta della nostra Commissione, il rapporto tra operatori specializzati e bambini con disabilità sarà di uno a uno, per la massima integrazione possibile.

Inoltre, sarà un Centro estivo aperto ed inclusivo. Incomprensibile come si sia potuto nel passato pensarlo e realizzarlo per soli i bambini con disabilità, rischiando di rinforzare un’assurda ed inaccettabile situazione di ghettizzante marginalità.

I bambini con disabilità del nostro territorio avranno dunque l’opportunità di un’esperienza gioiosa, creativa, inclusiva.

Come accade nelle nostre scuole, anche il tempo estivo sarà condiviso con i loro coetanei.

Alla richiesta della Presidente della Consulta per la disabilità, Emanuela Borin, l’Assessora Lancia aveva escluso, infatti, la possibilità di un centro estivo che, come accaduto in passato, si rivolgesse solo ai bambini con disabilità e non prevedesse – come è giusto e ovvio che sia, per la massima inclusione – la partecipazione aperta a tutti i bambini.” – conclude la Presidente Arcamone.