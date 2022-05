Jacobs al Country Club Castelgandolfo: sul green del golf prima dei 100 a Nairobi

Marcell Jacobs va forte, anche sul "green". L'uomo più veloce del mondo sabato 7 maggio sarà di scena in Kenya al Kip Keino Classic di Nairobi, terza tappa Gold del World Athletics Continental Tour 2022, dove tornerà in azione sui 100 metri, la distanza che lo ha consacrato campione olimpico.

Intanto, al Country Club Castelgandolfo di Roma, Jacobs ha conosciuto da vicino il golf. Le foto postate dal circolo capitolino mostrano lo sprinter azzurro alle prese con il gioco corto. Tra divertimento e relax. (Ansa).

Marcell Jacobs scopre il golf a Castelgandolfo | FOTOGolfando: news, foto e storie di umanità golfistica https://t.co/TDzPm6lLMT — informazione sport (@infoitsport) May 2, 2022

(foto@Colombo/Fidal)

