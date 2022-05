Ladispoli, lavori sulla rete idrica: via delle Carciofete e in via dell’Ometto senz’acqua

Ladispoli – Flavia Servizi rende noto che, per consentire un intervento sulla rete, martedì 3 maggio dalle 8 alle 13 verrà interrotto il flusso idrico in via delle Carciofete e in via dell’Ometto.

