L’Orchestra Sinfonica di Latina in concerto al liceo GB Grassi

Latina – Torna ad esibirsi l’Orchestra Sinfonica di Latina, l’appuntamento è per sabato 7 Maggio alle ore 20.30 all’auditorium del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina. L’Orchestra Sinfonica di Latina nata il 1° gennaio 2022, per volere dell’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini”, annovera fra le sue file musicisti latinensi che ospitano, in qualità di special guests, i musicisti della provincia, che rappresentano un fiore all’occhiello per il territorio. Ospiti speciali della serata il soprano Laura Di Marzo il flautista Pierpaolo Eramo e il clarinettista Marco Bonfigli.

Il Concerto organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” vede il patrocinio del Comune e della Provincia di Latina. Il vasto repertorio spazia fra quattro secoli, si potranno ascoltare i brani più noti di Mozart, Weber, Verdi e Morricone, l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica di Latina è diretta dal Maestro Claudio Martelli.

L’accesso in sala sarà consentito solo nel rispetto delle norme anti – Covid.

Info e prenotazioni 327 29 18 739

