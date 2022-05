Lotto, la fortuna bacia Montalto di Castro: centrata una vincita da oltre 10mila euro

Montalto di Castro – Il Lazio festeggia ancora con il Lotto: nel concorso del 30 aprile, come riporta Agipronews, sono state centrate vincite (tra le più alte di giornata) per 20.500 euro. La prima ha premiato un giocatore di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, che è riuscito a centrare un premio di 10.500 euro mentre l’altra, arrivata a Roma, ha permesso di portare a casa un vincita del valore di 10 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 339 milioni da inizio anno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Montalto, clicca su questo link