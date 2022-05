Poste Italiane: va al direttore dell’ufficio di Fiumicino Paese il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro”

Fiumicino – Per il tredicesimo anno consecutivo Poste Italiane partecipa con i suoi dipendenti al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare, sulla base dei requisiti posseduti dagli interessati, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 58 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

In provincia di Roma il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” è stato conferimento formalmente a Stefano Comedini, direttore dell’ufficio postale di Fiumicino Paese, per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” in Prefettura.

“Ieri è stata una giornata molto bella e molto emozionante e la conferma che lavoro in una grande Azienda che è anche una grande famiglia e come tutte le famiglie ci sono momenti belli e brutti ma si affrontano tutti insieme – ha dichiarato Comedini -. Sono veramente orgoglioso di essere stato tra i premiati in questa giornata incredibile, è una grandissima soddisfazione quando la tua Azienda e le maggiori Istituzioni della Repubblica ti riconoscono un premio per il lavoro fatto in tutti questi anni, ed è qualcosa di impagabile. Chiaramente ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me e che mi hanno supportato e aiutato”,

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.

