Roma, garage come deposito di pezzi di auto rubate: 2 arresti per ricettazione e riciclaggio

Roma – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno arrestato due romani – un meccanico di 60 anni con precedenti e un 34enne incensurato – gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso.

I militari hanno notato dei movimenti sospetti degli indagati, decidendo di seguirne gli spostamenti fino al loro arrivo in un garage in zona La Rustica, dove hanno fatto accesso.

Sospettando che nel box potessero svolgersi delle attività illecite, i Carabinieri hanno deciso di far scattare un controllo, sorprendendo i due mentre stavano smontando una Smart che, da accertamenti svolti nell’immediatezza, è risultata rubata a febbraio scorso.

Nel garage, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto parti meccaniche di autovetture, tuttora in corso di catalogazione, 45 centraline elettroniche, tre chiavi per Smart non programmate, un kit elettronico per la codifica delle chiavi, 2 motori di Smart Brabus, attrezzi e documenti vari.

Sono ancora in atto gli accertamenti in merito alla provenienza delle numerose componenti sequestrate, delle quali gli indagati non hanno saputo giustificare la disponibilità, che sono state affidate in custodia ad un deposito giudiziario. La Smart in fase di smontaggio, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.

I due indagati sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio dove, al termine dell’udienza, gli arresti sono stati convalidati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

