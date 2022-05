Roma – Nella notte appena trascorsa, tra il 1 e il 2 maggio a 00,50 la Sala operativa ha inviato diverse squadre dei Vigili del fuoco in via Luigi Pierantoni a Roma per incendio materiali di risulta e rifiuti presso la ex fabbrica della Miralanza.

Nessuna persona è rimasta coinvolta; continuano le operazioni di spegnimento e smassamento .

Sul posto sono intervenute 3 Aps (7/A,3/A,11/A) , 3 autobotti vv.f, carro schiuma ,carro autoprotettori ed autoscala.

