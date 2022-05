Civitavecchia, nuova condotta idrica: via del Casaletto Rosso chiusa al traffico per lavori

Civitavecchia – Partono i lavori in via del Casaletto Rosso. In particolare a partire da questa sera e fino al 6 maggio, dalle ore 22 alle ore 6 è prevista la posa della nuova condotta idrica in corrispondenza del sottopasso autostradale.

Per tale motivo è stata emanata una ordinanza del comandante di Polizia locale Ivano Berti, che prevede anche, su via del Casaletto Rosso tra via degli Agrifogli e via dei Frassini, dalle 22 alle 6, “l’istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare, da svolgersi con l’utilizzo di strutture materiali per la viabilità (coni o delineatori di corsia) e di personale idoneamente abbigliato (movieri) munito di strumentazione per viabilità (paletta), nonché di tutta la segnaletica necessaria, prevista dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale in presenza di cantieri stradali, sarà consentito il transito solo ai mezzi di soccorso, di emergenza, di polizia e dei residenti della zona”.

